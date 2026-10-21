Dua Tahun Prabowo-Gibran: Terobosan Berani di Tengah Dunia yang Berubah

jpnn.com - Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berlangsung di tengah dinamika global yang tidak sederhana.

Ketegangan geopolitik, perubahan rantai pasok, ketidakpastian harga energi dan pangan, serta percepatan teknologi menuntut pemerintah mengambil keputusan yang cepat sekaligus berani.

Dalam situasi seperti itu, capaian dua tahun terakhir patut mendapat apresiasi. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat ketahanan pangan dan energi, memperluas layanan sosial, serta mempercepat pembangunan sumber daya manusia.

Berbagai langkah tersebut menunjukkan adanya kemauan untuk membawa Indonesia bergerak lebih cepat menghadapi perubahan.

Data pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen pada semester I 2026. Tingkat kemiskinan tercatat 8,07 persen pada Maret 2026, sementara tingkat pengangguran terbuka berada di 4,68 persen pada Februari 2026.

Pada semester I 2026, investasi mencapai Rp1.010 triliun dengan penyerapan 1,4 juta tenaga kerja. Angka-angka ini memberi dasar optimisme bahwa perekonomian Indonesia tetap bergerak di tengah tekanan global.

Apresiasi juga layak diberikan kepada terobosan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Penguatan cadangan pangan, program Cek Kesehatan Gratis dengan kuota 130 juta orang pada 2026, perluasan kesempatan magang bagi lulusan perguruan tinggi, dan langkah memperkuat perlindungan pekerja menunjukkan bahwa agenda pembangunan tidak hanya bertumpu pada indikator makro.

Pemerintah berupaya menghadirkan kebijakan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.