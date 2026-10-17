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Dua Tahun Prabowo–Gibran: Fondasi Pendidikan Makin Kuat

Oleh: Stanislaus Riyanta, Dosen Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan, UI

Dua Tahun Prabowo–Gibran: Fondasi Pendidikan Makin Kuat
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Siswa mengikuti belajar mengajar di SDN Pekayon 05 dan SMPN 91 Jakarta, Jakarta, Senin (12/10). Ilustrasi/Foto: Ricardo

jpnn.com - Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang layak memperoleh apresiasi.

Berbagai kebijakan memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap pembangunan sumber daya manusia melalui perbaikan infrastruktur, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, dan pemerataan kesempatan pendidikan.

Langkah tersebut merupakan investasi strategis untuk memperkuat daya saing bangsa sekaligus mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045.

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Dalam perspektif pembangunan nasional, pendidikan memiliki kedudukan fundamental. Gary Becker dalam Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education (1964) menjelaskan pentingnya investasi pendidikan bagi peningkatan kapasitas produktif manusia.

Sementara itu, Amartya Sen dalam Development as Freedom (1999) menempatkan perluasan kemampuan dan kesempatan manusia sebagai bagian penting dari pembangunan. Kedua pemikiran tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur melalui jumlah sekolah atau peserta didik, tetapi juga kualitas pembelajaran dan kesempatan masyarakat mengembangkan potensinya.

Salah satu capaian penting pemerintahan Prabowo–Gibran adalah revitalisasi satuan pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam laporan resmi Februari 2026, menyampaikan bahwa program revitalisasi tahun 2025 dengan anggaran Rp16,9 triliun telah menjangkau 16.167 satuan pendidikan, melampaui target awal sebanyak 10.440 satuan pendidikan.

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Kemendikdasmen kemudian mengonfirmasi bahwa pelaksanaan revitalisasi terhadap 16.167 satuan pendidikan tersebut telah mencapai 100 persen. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan konkret dalam pembenahan infrastruktur pendidikan nasional.

Revitalisasi sekolah memiliki arti penting karena kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan pembelajaran. Ruang kelas yang aman, fasilitas sanitasi yang memadai, serta sarana pembelajaran yang layak merupakan prasyarat bagi proses pendidikan yang efektif.

Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan bukan semata-mata tentang program yang diluncurkan, melainkan tentang masa depan anak-anak Indonesia.

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