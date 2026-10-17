Dua Tokoh ICA Hengkang, Anggota Tuntut Transparansi Organisasi

jpnn.com - Indonesian Cat Association (ICA) sedang menghadapi dinamika internal setelah sejumlah anggota termasuk dua tokoh yang memimpin Cabang Jakarta, hengkang dari organisasi itu.

Hal itu memunculkan pertanyaan mengenai kepercayaan sebagian anggota terhadap kepemimpinan pusat. Kritik terhadap tata kelola, keterbukaan keputusan, serta dugaan tekanan terhadap anggota yang kritis pun menjadi sorotan.

ICA merupakan organisasi penyayang kucing di Indonesia yang berdiri pada 1 April 2003 dan terafiliasi dengan Federation Internationale Feline (FIFe), federasi organisasi perkucingan internasional. Keanggotaan tersebut menjadi dasar pengakuan sertifikat silsilah kucing (pedigree) yang diterbitkan ICA di seluruh negara anggota FIFe.

Ketua ICA Jakarta periode 2019–2023 Natalia Christanto berpamitan melalui grup WhatsApp ICA Jakarta pada 12 Oktober 2026 dengan menyatakan mundur dari ICA Jakarta sekaligus keluar dari keanggotaan ICA.

Pada 14 Oktober 2026, Yasier Anwar yang menjabat ketua sejak 2023 melanjutkan kepemimpinan Natalia, juga berpamitan melalui grup yang sama dan menyampaikan pengunduran diri dari jabatan ketua cabang sekaligus keanggotaan ICA.

"Bagi saya, organisasi sudah bukan lagi menjadi organisasi ketika semua keputusan diabdikan pada kepentingan segelintir orang. Organisasi seharusnya menjadi ruang untuk memperjuangkan kepentingan bersama, dengan tata kelola yang baik, proses yang transparan, serta kesempatan yang setara untuk didengar," kata Natalia dalam pesan perpisahannya dengan ICA, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (17/10/2026).

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Sementara itu, Yasier menyampaikan bahwa keputusannya keluar dari ICA telah dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan perkembangan dan dinamika organisasi saat ini.

"Keputusan ini bukanlah sesuatu yang saya ambil dengan mudah, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab saya terhadap situasi yang berkembang, sekaligus langkah yang saya pandang perlu setelah mempertimbangkan berbagai hal secara menyeluruh," tulis Yasier.