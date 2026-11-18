jpnn.com - Dua UMKM asal Kalimantan Tengah (Kalteng) membawa produk kerajinan dan wastra khas daerah ke panggung internasional melalui Fast Textile Expo 2026 di Polandia.

Pameran yang berlangsung pada 17-19 November 2026 itu menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM Indonesia untuk memperkenalkan produk lokal sekaligus menjajaki peluang bisnis di pasar Eropa.

Salah satu peserta, Amelia Agustina, membawa produk kerajinan berbahan rotan yang memadukan motif tradisional Dayak dengan sentuhan desain modern.

Pemilik Indang Apang Galeri tersebut mengatakan produk anyaman rotan memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen Eropa. Apalagi, setiap produk dibuat dengan keterampilan tangan para perajin lokal.

"Setiap karya dihasilkan dari setiap helai rotan yang dianyam penuh dengan ketelitian tinggi dari para pengrajin. Ini yang menjadi nilai tambah yang sangat dihargai oleh para pembeli di pasar Eropa," ujar Amelia, Rabu (18/11).

Berbagai produk yang diperkenalkan meliputi tas, sepatu, hingga aksesori. Menurut Amelia, Polandia merupakan pasar potensial untuk memperluas pemasaran kerajinan khas Kalteng.

Dia juga mengapresiasi dukungan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Palangka Raya yang membantu membuka jalan bagi produk lokal menembus pasar internasional.

"Sejujurnya bangga membawa anyaman khas Dayak ke mata dunia," tuturnya.