Dua Wakil Indonesia Melaju ke Final Korea Open 2025

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia menempatkan dua wakil di final turnamen bulu tangkis Korea Open 2025.

Kepastian tersebut didapatkan setelah Jonatan Christie (tunggal putra), dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (ganda putra) raih kemenangan di semifinal.

Jojo -sapaan akrab Jonatan- tembus partai puncak setelah mengalahkan juniornya yakni Alwi Farhan lewat pertarungan rubber game 18-21, 21-14, 21-15.

Kemenangan lainnya juga diraih Fajar/Fikri yang mengalahkan wakil Taiwan, Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan straight game 21-19, 21-16.

Kemenangan yang diraih Jonatan Christie serta Fajar/Fikri tidak diikuti oleh Putri Kusuma Wardani (tunggal putri) serta Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah (ganda campuran).

Putri KW harus memupus harapan tampil di final turnamen BWF Super 500 setelah kalah dari tunggal putri Jepang, Akane Yamaguchi dengan skor 9-21, 14-21.

Adapun Amri/Nita juga angkat koper setelah bertekuk lutut di hadapan pasangan China, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping dua gim langsung 20-22, 12-21.

Rencananya partai final Korea Open 2025 akan digelar di Suwon Gymnasium, Minggu (28/9).