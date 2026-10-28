Dua Warga Arab Saudi Tusuk Pengemudi Ojol-Satpam di Bali

jpnn.com, DENPASAR - Tidak terima diusir dari kelab malam, dua orang warga negara asing asal Arab Saudi menusuk dua orang pengemudi ojek online (ojol) dan seorang petugas keamanan proyek hotel di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (27/10) dini hari sekitar pukul 02.25 Wita. Polisi kemudian menangkap dua pelaku.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy mengatakan laporan kejadian diterima melalui layanan Call Center 110 pada pukul 02.49 Wita.

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"Berdasarkan keterangan awal saksi, peristiwa itu bermula ketika tiga orang warga negara asing (WNA) dikeluarkan oleh petugas keamanan dari dalam kelab malam karena diduga mengganggu pengunjung lainnya," kata Sandy.

Setelah berada di luar tempat hiburan, terjadi perselisihan antara para WNA tersebut dengan sejumlah pengemudi ojek online (ojol) yang sedang menunggu pesanan di sekitar lokasi.

"Keributan itu kemudian diduga berujung pada aksi penusukan yang mengakibatkan tiga orang WNI mengalami luka-luka," katanya.

Ketiga korban masing-masing berinisial JKN dan EBG yang bekerja sebagai pengemudi ojol, serta KD yang merupakan petugas keamanan proyek hotel di sekitar lokasi kejadian.

JKN mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan, sedangkan EBG dan KD mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri.