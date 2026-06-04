Dua WNA Tewas di Apartemen Jakbar, Satu Orang Kritis
jpnn.com, JAKARTA - Dua orang warga negara asing (WNA) ditemukan tewas di sebuah apartemen di kawasan Cengkareng Timur, Jakarta Barat, Senin (1/6) malam sekitar pukul 21.00 WIB.
Sementara satu WNA ditemukan tidak sadarkan diri di Apartemen City Park Tower F lantai 3.
?"Benar, telah ditemukan tiga warga negara asing. Dari ketiga orang tersebut, dua laki-laki berinisial CD (27) dan II (34) dinyatakan meninggal dunia," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya, Kamis.
?Sementara itu, satu korban lainnya yang juga berjenis kelamin laki-laki berinisial OSO (39) ditemukan petugas dalam kondisi tidak sadarkan diri dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis.
?"Satu orang berinisial OSO ditemukan dalam kondisi tidak sadar dan saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Buddha Tzu Chi," ujar Budi.
?Dia menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik awal oleh tim identifikasi, petugas tidak menemukan adanya indikasi tindak kekerasan pada tubuh kedua korban yang meninggal dunia.
?Kendati demikian, pihak kepolisian belum dapat menyimpulkan penyebab pasti kematian kedua WNA tersebut karena masih harus menunggu hasil pemeriksaan medis secara menyeluruh.
?"Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh kedua korban yang meninggal. Namun, penyelidikan masih terus dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat untuk memastikan penyebab pasti dari kejadian tersebut," ungkap Budi.
Penghuni Apartemen City Park di Cengkareng Timur, Jakbar, gempar dengan penemuan dua WNA telah tewas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Viral Pengendara Kena Pungli di Jakbar, Sahroni: Tindak Tegas Biar Tidak Menjamur
- Pengelolaan Apartemen Brooklyn Alam Sutera Tuai Kepuasan Penghuni
- Lagi Tertidur Lelap, Pria di Tomang Jakbar Dibacok
- Satu Maling Motor di Jakbar Ditangkap, 2 Pelaku Masih Diburu
- Tabrak Separator Busway di Slipi Jakbar, Pemotor Tewas
- Tertangkap Basah Warga, Pencuri Toko Sembako di Jakbar Babak Belur Dihajar Massa