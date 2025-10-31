Duarr, Mobil Listrik Geely Ini Terbakar
jpnn.com, JIANGSU - Mobil listrik Geely dilaporkan telah mengalami kebakaran di sebuah kawasan industri di Suzhou, Jiangsu, pada 23 Oktober lalu.
Mobil yang dilalap sih jago merah itu disebut merupakan model terlaris yang dimiliki Geely Automobile di Tiongkok.
Dikutip dari CarNewsChina, Jumat (31/10), model yang terbakar itu adalah Geely Xingyuan.
Mobil di kelas hatchback itu tiba-tiba terbakar, sedangkan saksi mata mendengar beberapa ledakan seperti kembang api.
Tak lama kemudian, api dengan cepat melahap mobil tersebut.
Meski demikian, kebakaran dan beberapa ledakan tidak ada korban jiwa.
Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
Dalam video singkat yang beredar, api terlihat sebagian besar berada di bagian atas bodi mobil.
Mobil listrik Geely dilaporkan telah mengalami kebakaran di sebuah kawasan industri. Simak selengkapnya di sini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Komparasi SUV Listrik Rp 500 Juta, Aion V vs Geely EX5
- SUV Hybrid Smart 5 EHD Menawarkan Penjelajahan Sejauh 1615 km
- Mobil Listrik Baru Renault Akan Memanfaatkan Platform Milik Geely
- Geely Mengumumkan Akan Merakit Mobil Listrik Kedua di Indonesia, BYD Kapan?
- Buruan! Beli Geely EX5 di GIIAS 2025, Dapatkan Berbagai Keuntungan Eksklusif
- Geely Galaxy A7 Menjadi Model Pertama yang Dibekali Mesin PHEV Terbaru