JPNN.com » Otomotif » Komersial » Duarr, Mobil Listrik Geely Ini Terbakar

Duarr, Mobil Listrik Geely Ini Terbakar

Duarr, Mobil Listrik Geely Ini Terbakar
Mobil listrik Geely dilaporkan telah mengalami kebakaran di sebuah kawasan industri. Simak selengkapnya di sini. Foto: CarNewsChina

jpnn.com, JIANGSU - Mobil listrik Geely dilaporkan telah mengalami kebakaran di sebuah kawasan industri di Suzhou, Jiangsu, pada 23 Oktober lalu.

Mobil yang dilalap sih jago merah itu disebut merupakan model terlaris yang dimiliki Geely Automobile di Tiongkok.

Dikutip dari CarNewsChina, Jumat (31/10), model yang terbakar itu adalah Geely Xingyuan.

Mobil di kelas hatchback itu tiba-tiba terbakar, sedangkan saksi mata mendengar beberapa ledakan seperti kembang api.

Tak lama kemudian, api dengan cepat melahap mobil tersebut.

Meski demikian, kebakaran dan beberapa ledakan tidak ada korban jiwa.

Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.

Dalam video singkat yang beredar, api terlihat sebagian besar berada di bagian atas bodi mobil.

