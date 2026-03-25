Dubes Faisal Tegaskan Haji 2026 Aman di Tengah Krisis Timur Tengah

jpnn.com - JAKARTA - Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi menyatakan bahwa pelaksanaan ibadah haji 2026 akan berlangsung aman dan sesuai rencana meski kawasan Timur Tengah sedang dilanda ketegangan.

"Kerajaan Arab Saudi Alhamdulillah sampai saat ini tetap aman," kata Dubes Faisal saat konferensi pers di kediamannya di Jakarta pada Selasa (24/3).

Menurut Dubes Faisal, seluruh persiapan tahun ini berjalan lancar sesuai rencana Pemerintah Arab Saudi. "Bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar," ucapnya.

Sebelumnya, pada 13 Maret Dubes Faisal mengatakan bahwa persiapan musim haji 2026 telah dilakukan dengan baik dan tidak ada kendala berarti.

"Insyaallah persiapan berjalan lancar, sesuai dengan rencana dan insyaallah tidak ada dampak apa pun," katanya.

Dia menyampaikan bahwa penerbangan menuju Arab Saudi juga akan mengangkut jemaah haji sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, katanya, Pemerintah Saudi mengimbau masyarakat Indonesia agar tidak khawatir karena persiapan haji tetap berjalan sesuai dengan rencana. (antara/jpnn)