Dubes Inggris Terima Ketum KOWANI Jelang Sidang ICW London 2026

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang pertemuan tahunan International Council of Women (ICW) yang akan berlangsung pada 2–5 November 2026 di London, Inggris, Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya, Desra Percaya, menerima kunjungan delegasi Indonesia yang diwakili Kongres Wanita Indonesia (KOWANI).

Pertemuan yang mengusung tema _Women’s Empowerment and Leadership: A Quantum Leap for Peace, Progress and Equality_ tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat peran perempuan Indonesia di kancah internasional.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum KOWANI periode 2024–2029 Nannie Hadi Tjahjanto, hadir bersama rombongan, di antaranya Ketua Umum INKOWAPI, Sharmila Yahya, yang juga tercatat sebagai life member ICW. Kedua belah pihak membahas berbagai peluang strategis antara Indonesia dan Inggris.

Agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas peluang kerja sama bisnis yang dapat dikembangkan antara Indonesia dan Inggris, khususnya di Kota London.

Fokusnya adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi, budaya, kesehatan, serta peran perempuan di bidang ekonomi.

Duta Besar Desra Percaya berharap peran wanita Indonesia dapat lebih dikembangkan, terutama di sektor pariwisata di London. Menurutnya, London sangat cocok menjadi lokasi untuk membuka usaha di bidang wisata, budaya, dan kuliner.

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"Kota London cocok menjadi pilihan lokasi untuk membuka usaha di bidang wisata, budaya, dan juga restoran," ujar Desra dalam keterangannya dikutip Minggu (1/11).

Sementara itu, Ketum KOWANI Nannie Hadi Tjahjanto menyampaikan kepada Dubes tentang kreativitas perempuan Indonesia yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan hingga ke mancanegara.