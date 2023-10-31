menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Dubes Iran Respons Rencana Prabowo: Saat Ini Negosiasi Tak Berguna

Dubes Iran Respons Rencana Prabowo: Saat Ini Negosiasi Tak Berguna

Dubes Iran Respons Rencana Prabowo: Saat Ini Negosiasi Tak Berguna
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi. Foto: Natalia Laurens/JPNN.como

jpnn.com, JAKARTA - Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menanggapi tawaran Presiden Prabowo Subianto untuk memediasi konflik Israel-Amerika Serikat, dan Iran.

Boroujerdi mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada Pemerintah Indonesia yang berencana mediasi konflik.

Namun, dia menegaskan bahwa langkah mediasi atau perundingan dengan pihak AS untuk saat ini tidak akan berdampak pada hasil yang signifikan.

Baca Juga:

“Kami meyakini bahwa saat ini tidak ada negosiasi dan perundingan apa pun dengan pemerintah Amerika yang akan berguna, karena mereka tidak terikat dan tidak patuh pada hasil apa pun,” ucap Boroujerdi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3).

Walau demikian, Boroujerdi berharap agar negara-negara Islam untuk tidak mendukung AS. Negara Islam disebut seharusnya menyampaikan kutukan yang keras.

Selain itu, dia meminta negara-negara Islam dapat mendukung Iran melalui mekanisme organisasi internasional, seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) hingga sampai Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Baca Juga:

“Dan ketiga, agar menjalankan kampanye 'Katakan Tidak pada Perang' dan menolak perang di seluruh dunia serta menunjukkan penentangan mereka terhadap segala jenis peperangan,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut bakal memfasilitasi dialog antara Iran-Amerika Serikat-Israel yang saat ini terlibat konflik.

Dubes Iran untuk Indonesia berterima kasih kepada Presiden Prabowo, tetapi negosiasi dengan AS tak berguna.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI