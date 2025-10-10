menu
Dubes RI Untuk Malaysia Punya 3 Program Prioritas
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Malaysia Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu (8/10). Sumber foto: Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Malaysia Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo bakal menjalankan tiga program jangka pendek di Negeri Jiran, setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu (8/10).

Iman Kusumo juga siap menjaga hubungan baik yang telah terjalin selama ini antara Indonesia dan Malaysia.

Terlebih, Indonesia dan Malaysia merupakan negara tetangga serumpun yang selama ini memiliki semangat dalam menjaga jati diri.

"Pesan khusus tidak ada. Cuma yang saya pahami dari Presiden selama ini untuk hubungan dengan negara sahabat kita untuk melanjutkan hubungan baik yang selama ini sudah terbina, untuk menjaga hubungan itu," kata Iman.

Iman menjelaskan Presiden Prabowo berharap agar hubungan yang telah lama terjalin dengan Malaysia terus dijaga, terutama dalam kerangka program Astacita.

Dia menjabarkan ada tiga program yang manjadi prioritasnya. Pertama, peningkatan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI).

Perlindungan tersebut mencakup pada tenaga kerja informal dan formal.

Kedua, Dubes Iman berupata meningkatkan hubungan ekonomi dengan Malaysia, baik investasi dan perdagangan. Ketiga, terus memajukan bidang kesehatan, pendidikan dan pariwisata.

