Dubes Tolchenov: Rusia Tetap Aman Jadi Tujuan Wisata di Tengah Ketegangan Global

jpnn.com, JAKARTA - Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov menegaskan negaranya dan ibu kota negara, Moskow, tetap menjadi tujuan pariwisata yang aman bagi turis asing di tengah konflik kawasan yang terjadi hingga perbatasan Rusia.

“Situasi di Moskow berjalan seperti biasa, normal, dan tidak ada isu apapun soal keamanan. Kerja sama kita pun tak terganggu, bahkan di bidang pariwisata,” kata Tolchenov dalam konferensi pers “roadshow” Komite Pariwisata Kota Moskow (Mostourism) di Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Dia mengatakan pemerintah federal Rusia serta pemerintah Kota Moskow terus mengambil langkah agar masyarakat setempat maupun wisatawan asing yang berkunjung dapat menikmati kehidupan normal dengan baik.

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Dubes Rusia itu menambahkan tak sedikit wisatawan, pebisnis, hingga pejabat pemerintah Indonesia yang mengaku takjub terhadap situasi yang tetap aman dan normal di Moskow meski dengan dinamika konflik yang terjadi.

Tolchenov juga mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu, dirinya telah menerima dua pemudi Indonesia yang baru menyelesaikan program musim panas di wilayah Krasnodar di dekat Laut Hitam, yang letaknya amat dekat dengan wilayah Krimea dan Ukraina yang didera konflik.

"Mereka mengaku sangat senang saat mereka di sana,” tambahnya.

Minat masyarakat Indonesia ikut serta dalam kegiatan budaya di Rusia pun tetap tinggi, seperti yang ditunjukkan sekitar 80 pemuda Indonesia yang akan mengikuti festival pemuda internasional di Yekaterinburg pekan ini, katanya.

Dengan demikian, Dubes Tolchenov meminta masyarakat Indonesia yang ingin berwisata ke Rusia agar tidak khawatir akan kondisi keamanan di negaranya, termasuk di ibu kota Moskow.