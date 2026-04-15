Dubes UAE Temui Waka MPR Eddy, Bahas Perluasan Kerja Sama Bidang Energi Terbarukan

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia H.E. Abdulla Salem AlDhaheri menemui Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno di Ruang Nusantara III MPR RI, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan itu dihadiri Kepala Ekonomi Kedubes UAE Meera AlAzeezi dan Manajer Pembangunan Bisnis Masdar Marsha Prabandani.

Eddy menjelaskan pertemuan ini merupakan tindak lanjut pembahasan upaya memperluas kerja sama Indonesia dan UEA khususnya di bidang energi terbarukan.

Dia mengungkapkan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Menteri Energi sekaligus utusan khusus pemerintah UEA untuk Indonesia Suhail Al Mazroueim di Abu Dhabi pada Januari 2026 lalu.

Menurut Eddy, pertemuan ini dilaksanakan di tengah momentum 50 tahun kerja sama diplomatik dan persahabatan antara pemerintah Indonesia dan Uni Emirat Arab.

“Kedua negara terus berupaya memperkuat kerja sama Indonesia dan Uni Emirat Arab dan menindaklanjuti berbagai MoU yang sudah disepakati khususnya bidang pengembangan energi terbarukan. Kami tahu bersama bahwa UEA menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia,” ungkapnya.

“Saat ini UEA melalui Masdar mengelola proyek Solar Panel terapung di Cirata Jawa Barat yang rencananya juga akan terus diperluas dan menjadi PLTS terapung terbesar di dunia. Kepada Menteri Suhail dan juga Pak Dubes Abdulla Salem saya menyampaikan komitmen untuk mendukung perluasan proyek investasi UEA di bidang energi terbarukan,” lanjut Eddy.

Menurut Waketum PAN ini, rencana UEA untuk memperluas investasi dalam perluasan solar panel di Cirata merupakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Prabowo Subianto untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan.