Ducati Memperkenalkan Tampilan Baru Sang Pendaki

jpnn.com - Di perayaan seabad usianya, Ducati seolah belum mau mengendurkan gas, ia kembali bikin para pencinta kecepatan berdecak kagum lewat Multistrada V4 Pikes Peak model 2027.

Sorotan utamanya langsung tertuju pada baju baru Sang pendaki.

Hasil racikan Centro Stile Ducati bersama Drudi Performance membalut bodi dengan livery kental beraroma lintasan balap.

Sapuan grafis dinamisnya meminjam DNA visual dari Desmosedici GP di ajang MotoGP dan Panigale V4 R dari panggung World Superbike.

Agresif, makin sporty, dan jelas mencuri perhatian.

Setiap detailnya dipoles untuk menegaskan statusnya sebagai klan Pikes Peak—varian paling liar di keluarga Multistrada.

Dari windshield gelap nan pendek, kilau emas pada slider fork Öhlins, hingga imbuhan serat karbon dan knalpot titanium Akrapovi? yang road-legal.

Legitimasi balapnya makin sah lewat emblem Ducati Corse yang terpatri tegas di bodinya.