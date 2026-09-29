menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Motor » Ducati Memperkenalkan Tampilan Baru Sang Pendaki

Ducati Memperkenalkan Tampilan Baru Sang Pendaki

Ducati Memperkenalkan Tampilan Baru Sang Pendaki
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2027. Foto: ducati

jpnn.com - Di perayaan seabad usianya, Ducati seolah belum mau mengendurkan gas, ia kembali bikin para pencinta kecepatan berdecak kagum lewat Multistrada V4 Pikes Peak model 2027.

Sorotan utamanya langsung tertuju pada baju baru Sang pendaki.

Hasil racikan Centro Stile Ducati bersama Drudi Performance membalut bodi dengan livery kental beraroma lintasan balap.

Baca Juga:

Sapuan grafis dinamisnya meminjam DNA visual dari Desmosedici GP di ajang MotoGP dan Panigale V4 R dari panggung World Superbike.

Agresif, makin sporty, dan jelas mencuri perhatian.

Setiap detailnya dipoles untuk menegaskan statusnya sebagai klan Pikes Peak—varian paling liar di keluarga Multistrada.

Baca Juga:

Dari windshield gelap nan pendek, kilau emas pada slider fork Öhlins, hingga imbuhan serat karbon dan knalpot titanium Akrapovi? yang road-legal.

Legitimasi balapnya makin sah lewat emblem Ducati Corse yang terpatri tegas di bodinya.

Ducati kembali bikin para pencinta kecepatan berdecak kagum lewat Multistrada V4 Pikes Peak model 2027.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI