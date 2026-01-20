Ducati Memperkenalkan Tim Motocross di Indonesia, Siap Turun di Kerjurnas
jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Ducati resmi memperkenalkan tim motocross bernama Ducati MX Team Indonesia di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa (20/1).
Kehadiran tim motocross pertama di Indonesia itu merupakan tonggak bersejarah bagi Ducati Indonesia.
Perkenalan tim itu dilakukan setelah tim Ducati MotoGP memperkenalkan liver MotoGP 2026 kemarin.
CEO Ducati Indonesia Jimmy Budhjinato mengungkapkan pihaknya bangga dengan memperkenalkan tim motocross di tanah air.
Menurut dia, Ducati MX Team ini akan diisi dengan pembalap muda yang memiliki prestasi gemilang di dunia balap nasional.
"Dua pembalap muda berpengalaman dengan prestasi gemilang, yaitu Diva Ismayana dan Hilman Maksum," kata Jimmy di sela acara perkenalan tim motocross, Selasa.
Dia mengaku telah merancang struktur organisasi tim balap dengan matang 2025 lalu.
Selain itu, dia juga menunjuk legenda hidup motocross Indonesia, Johny Pranata, sebagai Team Manager.
Ducati resmi memperkenalkan tim motocross bernama Ducati MX Team Indonesia di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa (20/1).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MotoGP 2026: Ducati Desmosedici GP26 Berbalut Merah Rosso Centenario
- Cedera Serius Menimpa Fermin Aldeguer Bikin Ducati Pusing Jelang MotoGP 2026
- MotoGP 2026: Max Biaggi Sebut Motor Aprilia Tanpa Cela, Ducati Hati-Hati
- Marc Marquez Hadapi Ancaman Besar di MotoGP 2026, Apa Itu?
- Jelang MotoGP 2026, Fermin Aldeguer Dihantam Cedera Patah Tulang Paha
- Ducati Blak-blakan Soal Nasib Pecco Bagnaia untuk MotoGP 2026