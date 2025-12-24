menu
Ducati Panigale V4 Marquez Diklaim Paling Gahar, Hanya 293 Unit di Dunia

Ducati Panigale V4 Marc Marquez 2025. Foto: ducati

jpnn.com - Ducati menegaskan dominasinya di panggung balap dunia melalui sebuah karya kolektor: Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica.

Motor sport edisi terbatas itu hanya diproduksi 293 unit di seluruh dunia.

Model diluncurkan untuk memperingati dua momen besar sekaligus. Pertama, gelar juara dunia MotoGP ketujuh Marc Marquez.

Kedua, keberhasilan Ducati mengamankan gelar juara pembalap keempat berturut-turut, menegaskan era kejayaan pabrikan Borgo Panigale.

Terinspirasi langsung dari Desmosedici GP25, motor yang mengantar Ducati berjaya di MotoGP, Panigale V4 edisi ini hadir bukan sekadar motor jalan raya, melainkan manifestasi teknologi balap yang dilegalkan.

Sentuhan paling emosional ada pada tanda tangan asli Marc Márquez di penutup tangki, menjadikannya lebih dari sekadar kendaraan—melainkan artefak sejarah.

Dari sisi teknis, Ducati tidak main-main. Panigale V4 Márquez Replica dibuat lebih ringan dan lebih buas dibanding Panigale V4 S.

Knalpot homologasi Akrapovi? memangkas bobot hingga 2,5 kg sekaligus mendongkrak tenaga menjadi 218,5 hp berkat penyetelan mesin khusus.

