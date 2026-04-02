Dude Harlino dan Alyssa Soebandono Datangi Bareskrim Polri Hari Ini
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Dude Harlino bersama istrinya, Alyssa Soebandono mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (2/4).
Kedatangan mereka guna memenuhi undangan klarifikasi penyidik terkait kasus di PT Dana Syariah Indonesia (DSI).
"Agenda, undangan klarifikasi terkait dengan DSI ini di Bareskrim Polri," ujar Dude Harlino di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis.
Dia mengatakan bahwa ini merupakan kali pertama dirinya menjalani agenda klarifikasi terkait dugaan kasus tersebut.
Suami Alyssa Soebandono itu berharap keterangan yang mereka berikan nanti dapat bermanfaat untuk proses hukum yang berjalan.
"Pertama kali, dan juga mungkin Bareskrim nanti butuh informasi dari kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat insyaallah," kata Dude Harlino.
Keterlibatan Dude Harlino dan Alyssa Soebandono dalam dugaan kasus itu berawal dari peran mereka sebagai Brand Ambassador perusahaan tersebut.
"Dari 2022 ya, tiga tahun kurang lebih. Sampai 2025," ucap Dude Harlino.
Aktor Dude Harlino bersama istrinya, Alyssa Soebandono mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (2/4).
- Dituduh Mendanai Roy Suryo CS Mempersoalkan Ijazah Jokowi, Pak JK Bakal Lapor Polisi
- 3 Berita Artis Terheboh: Penyesalan Ammar Zoni, Dude Harlino Terseret Kasus PT DSI
- Pernyataan Dude Harlino dan Alyssa Soebandono Setelah Diperiksa Polisi
- Namanya Ikut Terseret Kasus PT DSI, Dude Harlino Anggap Sebagai Pelajaran Hidup
- Diperiksa Terkait PT DSI, Dude Harlino Beri Penegasan Begini
- 3 Berita Artis Terheboh: Nikita Mirzani Sakit Gigi, Dude dan Alyssa Diperiksa Polisi