Duduki CFD Bundaran HI, 800 Pelajar Tuntut Indonesia Bersih Total dari Koruptor

jpnn.com, JAKARTA - Sedikitnya 800 pelajar yang tergabung dalam Komunitas Pelajar Se-Jabodetabek dan Banten mengepung kawasan Car Free Day (CFD) Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Dengan satu suara yang menggelegar, mereka menegaskan satu harga mati: Indonesia harus bersih total dan bebas dari para koruptor!

Aksi massa yang masif ini bukan sekadar simulasi, melainkan tamparan keras dari generasi muda kepada seluruh pemangku kebijakan. Membawa ratusan poster kecaman dan spanduk raksasa, massa aksi menyuarakan manifesto tegas bahwa korupsi adalah mesin pembunuh massal yang sedang perlahan menghancurkan masa depan generasi bangsa.

?"Hari ini, 800 pasang mata dan suara pelajar turun ke jalan. Kami tidak akan tinggal diam melihat masa depan kami dirampok! Target kami jelas: Indonesia harus bersih dari koruptor, tanpa tapi, tanpa nanti!" tegas HANIF, Koordinator Aksi Komunitas Pelajar, dalam orasi berapi-api di hadapan massa.

Melihat situasi hukum yang kian memprihatinkan, 800 pelajar yang hadir hari ini menyatakan sikap dan tuntutan mutlak yang tidak dapat dinegosiasikan:

- Usut Tuntas dan Tangkap Semua Koruptor: Tidak ada kata damai bagi pencuri uang rakyat. Kami menuntut aksi nyata dari lembaga penegak hukum untuk memburu, menangkap, dan menyeret setiap pelaku korupsi ke penjara, tanpa peduli seberapa besar kekuasaan mereka.

- ?Hukum Harus Adil, Jangan Tebang Pilih: Kami mengutuk keras hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Penegakan hukum tidak boleh dijadikan alat politik atau pandang bulu. Siapa pun yang memperkaya diri dari hak rakyat wajib diadili dengan hukum yang seberat-beratnya!

- ?Korupsi Membunuh Masa Depan Kami: Setiap rupiah yang dikorupsi memotong hak fasilitas pendidikan dan kesehatan kami. Kami menolak dipimpin oleh sistem yang korup, karena korupsi adalah pembunuh nyata bagi impian generasi penerus bangsa.