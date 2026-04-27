Dudung Abdurachman Dilantik jadi Kepala KSP, Rocky Gerung Hadir

jpnn.com - JAKARTA - Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman mendapat jabatan baru sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), menggantikan Muhammad Qodari.

Pelantikan Dudung sebagai Kepala KSP dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4).

Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

Presiden Prabowo memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah yang dilakukan oleh Dudung dan beberapa pejabat lainnya saat upacara pelantikan.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian sumpah jabatan yang diucapkan oleh Dudung dituntun oleh Presiden Prabowo.

Proses kemudian dilanjutkan penandatanganan berita acara oleh Dudung dan Presiden Prabowo sebagai bagian dari rangkaian pelantikan.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) ke-33 itu dilantik menggantikan Muhammad Qodari.

Sebelum menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Dudung juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.