Dudung Abdurachman Dilantik jadi Menko Polkam, Ketum Mathla’ul Anwar Ucapkan Selamat

jpnn.com - JAKARTA - Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PB MA) mengucapkan selamat kepada Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman yang dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Ketum PB Mathla’ul Anwar Jazuli Juwaini menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaan atas amanah baru yang diberikan kepada Dudung.

“Alhamdulillah, kami mengucapkan selamat kepada Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman atas amanah baru sebagai menko polkam. Semoga beliau senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemudahan dalam menjalankan tugas untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Jazuli dalam keterangannya, Kamis (1/10).

PB Mathla’ul Anwar berharap Dudung yang mendapat amanah baru sebagai menko polkam dapat terus memberikan kontribusi terbaik dalam menjaga persatuan, memperkuat kehidupan kebangsaan, serta mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban yang menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional.

Sebelumnya, Jazuli bersama jajaran pengurus PB MA bersilaturahmi dengan Dudung yang saat itu masih menjabat kepala Kantor Staf Presiden. Silaturahmi tersebut merupakan bagian dari taaruf sekaligus memperkenalkan kepengurusan PB MA masa khidmat 2026–2031.

Pertemuan itu juga dihadiri Ketua Majelis Amanah PB MA Embay Mulya Syarif, Ketua Majelis Fatwa PB MA E. Syibli Sarjaya, Sekretaris Jenderal PB MA Yanuar Arif Wibowo serta Bendahara Umum Ulfi Khadafi.

Jazuli dalam pertemuan itu menyampaikan sejarah dan kiprah organisasi yang telah berdiri sejak 1916, dengan fokus perjuangan di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Saat ini, Mathla’ul Anwar memiliki sekitar 17 juta anggota dan simpatisan, dengan kepengurusan yang tersebar di 28 provinsi serta jaringan di luar negeri.

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Adapun salah satu agenda penting dalam silaturahmi tersebut ialah permohonan kesediaan Dudung Abdurachman menjadi Ketua Dewan Penasihat Mathla’ul Anwar. Permohonan disambut baik dan Dudung menyatakan kesediaannya untuk mengemban amanah tersebut.

“Alhamdulillah, beliau berkenan dan menyatakan kesediaannya. Kami tentu sangat bahagia dan bersyukur. Mudah-mudahan dengan kesediaan beliau tujukan untuk kemaslahatan masyarakat tentu akan kami dukung dan ikut sukseskan,” ungkap Jazuli.