menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Dudung: Gaji ASN Lebih Baik Disalurkan ke Koperasi Guru daripada ke Kopdes

Dudung: Gaji ASN Lebih Baik Disalurkan ke Koperasi Guru daripada ke Kopdes

Dudung: Gaji ASN Lebih Baik Disalurkan ke Koperasi Guru daripada ke Kopdes
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi ASN. Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung Abdul Qodir punya usulan terkait penyaluran gaji aparatur sipil negara atau ASN

Menurut Dudung, daripada gaji ASN disalurkan melalui Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) lebih baik ke koperasi guru.

Koperasi guru memang belum semuanya berjalan baik. Namun, ada daerah yang memiliki koperasi guru lebih maju, seperti koperasi guru di Jawa Tengah.

Baca Juga:

"Kami usulkan, daripada melalui Kopdes, lebih baik ke koperasi guru yang sudah ada buktinya," kata Dudung kepada JPNN.

Dudung menilai saat ini mekanisme pembayaran gaji guru dan tenaga kependidikan (tendik) PNS melalui bank daerah berjalan baik. Pembayaran gaji dilakukan tepat waktu dan tidak tersendat.

Jika mekanisme itu akan diubah, PB PGRI menilai perlu ada kajian mendalam. Sebab, gaji itu hak para guru dan tendik PNS.

Baca Juga:

Gaji bukan hibah atau dana bantuan sosial sehingga pembayarannya harus pasti waktunya. Jangan sampai tersendat karena alasan teknis.

"PGRI pada dasarnya mendukung pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru ASN. Namun, untuk gaji sebaiknya jangan mencoba sesuatu yang tanpa melalui kajian mendalam,' kata Dudung.

Ketua PB PGRI Dudung Abdul Qodir mengatakan daripada gaji ASN disalurkan lewat Kopdes, lebih baik ke koperasi guru

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI