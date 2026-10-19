Dudung: Gaji ASN Lebih Baik Disalurkan ke Koperasi Guru daripada ke Kopdes

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung Abdul Qodir punya usulan terkait penyaluran gaji aparatur sipil negara atau ASN.

Menurut Dudung, daripada gaji ASN disalurkan melalui Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) lebih baik ke koperasi guru.

Koperasi guru memang belum semuanya berjalan baik. Namun, ada daerah yang memiliki koperasi guru lebih maju, seperti koperasi guru di Jawa Tengah.

"Kami usulkan, daripada melalui Kopdes, lebih baik ke koperasi guru yang sudah ada buktinya," kata Dudung kepada JPNN.

Dudung menilai saat ini mekanisme pembayaran gaji guru dan tenaga kependidikan (tendik) PNS melalui bank daerah berjalan baik. Pembayaran gaji dilakukan tepat waktu dan tidak tersendat.

Jika mekanisme itu akan diubah, PB PGRI menilai perlu ada kajian mendalam. Sebab, gaji itu hak para guru dan tendik PNS.

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Gaji bukan hibah atau dana bantuan sosial sehingga pembayarannya harus pasti waktunya. Jangan sampai tersendat karena alasan teknis.

"PGRI pada dasarnya mendukung pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru ASN. Namun, untuk gaji sebaiknya jangan mencoba sesuatu yang tanpa melalui kajian mendalam,' kata Dudung.