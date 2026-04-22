JPNN.com » Nasional » Istana » Dudung Mendapat Arahan Khusus dari Prabowo, Ada Apa Nih?

Presiden Prabowo Subianto dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/4). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus terkait sejumlah langkah geopolitik kepada Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.

Arahan itu diberikan saat Dudung menemui Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Selasa (21/4).

Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi pertahanan dan keamanan nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pun menjelaskan soal pertemuan Prabowo-Dudung tersebut.

“(Presiden) Memberikan arahan strategis untuk langkah geostrategi ke depan,” ujar Teddy.

Dudung juga melaporkan kepada Prabowo terkait kondisi terkini di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk dinamika geopolitik yang terus berkembang.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan terkait dinamika geopolitik serta perkembangan di bidang pertahanan dan keamanan,” kata Teddy.

Pertemuan itu juga disebut upaya adaptif pemerintah menghadapi tantangan dari situasi geopolotik global yang dinamis, serta komitmen dalam memastikan stabilitas keamanan nasional tetap terjaga. (mcr4/jpnn)

Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

