Dudung Menelaah Pernyataan JK, Tidak Temukan Delik Penistaan Agama

jpnn.com - Para pelaku sejarah deklarasi damai Malino I di Poso dan Malino II di Maluku memberikan kesaksian bahwa ceramah Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) di UGM sesuai narasi sejarah.

Pertemuan para tokoh dalam perundingan konflik di Poso dan Maluku digelar pada pukul 10.00 WIB di Jakarta, Selasa (21/4/2026), berlangsung selama dua jam.

Mereka bertemu secara terbuka dan menyepakati perdamaian menanggapi polemik isi ceramah JK di UGM pada Kamis (5/3).

Salah satu pelaku sejarah dari delegasi deklarasi Malino II di Maluku John Ruhulessin mengatakan muatan ceramah sesuai fakta sosiologis yang terjadi.

John membenarkan bahwa JK sebagai perwakilan negara dalam perundingan damai mendatangi langsung masyarakat di Ambon, Maluku serta memahami kondisi konflik yang terjadi.

Dia juga menilai ceramah JK di UGM tersebut tidak bermaksud menistakan agama Kristen.

"Bapak JK tidak pernah membicarakan tentang sebuah doktrin agama. Kalau pada waktu itu doktrin agama itu diberlakukan, saya yakin tidak akan terjadi konflik di Maluku, tetapi justru ketika itu, agama dipakai sebagai alat legitimasi kekerasan dan pembunuhan yang terjadi," ujarnya.

Sementara, pihak delegasi perundingan Malino I di Poso, Pendeta Rinaldi Damanik meminta masyarakat untuk mencermati bahwa ceramah JK di UGM sesuai narasi sejarah yang sebenarnya.