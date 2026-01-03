menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Duel Adik-Kakak di Tanah Kosong Gegara Utang Rp1 Juta, Satu Tewas

Duel Adik-Kakak di Tanah Kosong Gegara Utang Rp1 Juta, Satu Tewas

Duel Adik-Kakak di Tanah Kosong Gegara Utang Rp1 Juta, Satu Tewas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolsek Mamajang Kompol Mustari (kiri) didampingi anggotanya menginterogasi pelaku Arif (kanan) di Mapolsek Mamajang, Jumat (2/1/2026) malam. Foto: ANTARA/Darwin Fatir.

jpnn.com - MAKASAR – Polisi di Polsek Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengusut kasus pembunuhan yang diduga dilakukan Arif (22) terhadap kakak kandungnya, Tomo (30).

Peristiwa pembunuhan terjadi saat adik-kakak itu duel di tanah kosong, Jalan Opu Daeng Risadju (eks Cenderawasih), Kecamatan Mamajang.

Aparat Polsek Mamajang sudah menangkap Arif yang tega menikam Tomo, gegara kakak kandungnya itu tidak segera membayar utang Rp1 juta.

Baca Juga:

"Dari hasil pengembangan, korban mengalami luka tusukan badik. Satu tusukan sebelah kanan tulang rusuk, di siku dua (tusukan) dan satu (tusukan) siku tangan bagian luar. Jumlah total tusukan di tubuh korban sebanyak empat tusukan," kata Kapolsek Mamajang Kompol Mustari di Polsek setempat, Jumat (2/1) malam.

Terkait motif pelaku, untuk sementara berkaitan dengan utang kakaknya senilai Rp1 juta yang belum dibayarkan.

Mustari menyebutkan sementara ini yang diamankan sebilah badik diduga digunakan menikam korban. Atas perbuatannya, tersangka akan dikenakan undang-undang KUHP yang baru.

Baca Juga:

Peristiwa bermula saat tersangka menagih utang kepada kakaknya, lantas terjadi cekcok mulut.

Tomo belum mau membayar utang, sehingga pelaku tersulut emosi sehingga melakukan penganiayaan dan mengakibatkan korban tewas.

Peristiwa pembunuhan diawali duel adik-kakak terjadi di sebuah tanah kosong, gegara utang Rp1 juta yang belum dibayar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI