menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Duel Emosional Adam Alis: Rindu Persija, tetapi Kini Fokus Ingin Menang Bersama Persib Bandung

Duel Emosional Adam Alis: Rindu Persija, tetapi Kini Fokus Ingin Menang Bersama Persib Bandung

Duel Emosional Adam Alis: Rindu Persija, tetapi Kini Fokus Ingin Menang Bersama Persib Bandung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak bersama Adam Alis saat berbicara pada sesi konferensi seusai laga melawan Selangor FC di Stadion MBPJ, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia, Kamis (6/11/2025). Foto: ANTARA/Rubby Jovan

jpnn.com, JAKARTA - Laga kontra Persija Jakarta bukan sekadar pertandingan biasa bagi Adam Alis. Gelandang Persib Bandung itu sangat antusias menyambut duel panas pekan ke-32 Super League 2025/2026 yang akan digelar di Stadion Segiri, Minggu (10/5).

Bagi Adam Alis, menghadapi mantan klub yang pernah dibelanya memberi nuansa emosional tersendiri. Sebagai pemain kelahiran Jakarta, ia mengakui sudah lama menanti momen berhadapan langsung dengan tim ibu kota tersebut.

Namun, antusiasme itu tidak mengubah komitmennya. Adam menegaskan seluruh fokusnya kini hanya untuk Persib.

Baca Juga:

Ia siap bekerja keras demi membawa Maung Bandung pulang dengan hasil maksimal, meski lawan yang dihadapi punya kedekatan emosional dengannya.

"Melawan tim yang dahulu pernah saya bela tentu ada rasa antusias. Saya memang sudah menunggu pertandingan seperti ini. Tapi sekarang saya profesional, fokus saya penuh untuk Persib," ujar Adam.

Menurutnya, duel melawan Persija datang pada saat yang krusial. Persaingan di papan atas makin ketat, dan kedua tim sama-sama mengincar kemenangan demi menjaga peluang dalam perebutan gelar.

Baca Juga:

Adam menilai laga nanti bukan hanya soal nostalgia, melainkan pertarungan harga diri dan ambisi. Ia berharap semangat besarnya saat menghadapi mantan klub menjadi bahan bakar tambahan untuk mengantar Persib merebut tiga poin penting.

"Persija pasti punya motivasi besar, kami juga sama. Yang terpenting saya ingin kerja keras untuk Persib dan semoga kami bisa dapat hasil yang diinginkan, termasuk terus menjaga peluang jadi juara," tegasnya. (dkk/jpnn)

Gelandang Persib Bandung Adam Alis antuasis menghadapi mantan timnya, Persija Jakarta. Namun, dia menegaskan komitmennya membawa pulang tiga poin untuk Persib.


Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Muhammad Amjad

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI