Duel Emosional Adam Alis: Rindu Persija, tetapi Kini Fokus Ingin Menang Bersama Persib Bandung

jpnn.com, JAKARTA - Laga kontra Persija Jakarta bukan sekadar pertandingan biasa bagi Adam Alis. Gelandang Persib Bandung itu sangat antusias menyambut duel panas pekan ke-32 Super League 2025/2026 yang akan digelar di Stadion Segiri, Minggu (10/5).

Bagi Adam Alis, menghadapi mantan klub yang pernah dibelanya memberi nuansa emosional tersendiri. Sebagai pemain kelahiran Jakarta, ia mengakui sudah lama menanti momen berhadapan langsung dengan tim ibu kota tersebut.

Namun, antusiasme itu tidak mengubah komitmennya. Adam menegaskan seluruh fokusnya kini hanya untuk Persib.

Ia siap bekerja keras demi membawa Maung Bandung pulang dengan hasil maksimal, meski lawan yang dihadapi punya kedekatan emosional dengannya.

"Melawan tim yang dahulu pernah saya bela tentu ada rasa antusias. Saya memang sudah menunggu pertandingan seperti ini. Tapi sekarang saya profesional, fokus saya penuh untuk Persib," ujar Adam.

Menurutnya, duel melawan Persija datang pada saat yang krusial. Persaingan di papan atas makin ketat, dan kedua tim sama-sama mengincar kemenangan demi menjaga peluang dalam perebutan gelar.

Adam menilai laga nanti bukan hanya soal nostalgia, melainkan pertarungan harga diri dan ambisi. Ia berharap semangat besarnya saat menghadapi mantan klub menjadi bahan bakar tambahan untuk mengantar Persib merebut tiga poin penting.

"Persija pasti punya motivasi besar, kami juga sama. Yang terpenting saya ingin kerja keras untuk Persib dan semoga kami bisa dapat hasil yang diinginkan, termasuk terus menjaga peluang jadi juara," tegasnya. (dkk/jpnn)