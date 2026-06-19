Duel Maut Remaja di Jakarta, Satu Orang Tewas Mengenaskan

jpnn.com, JAKARTA - Duel maut remaja di Jakarta Utara (Jakut) pada Jumat dini hari pukul 00.15 WIB menewaskan satu orang.

Pelaku pembacokan berinisial IPS (14), sementara korban tewas WS (16) mengalami luka bacok.

“Peristiwa tragis itu terjadi di Jalan Kalibaru Timur, Kecamatan Cilincing, pada Jumat dini hari pukul 00.15 WIB, yang mengakibatkan seorang pelajar berinisial WS (16) meninggal dunia,” kata Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri, Jumat.

Dia mengatakan korban tersebut merupakan seorang pelajar kelas VIII yang mengalami luka bacok pada bagian pangkal paha kiri.

Korban sempat dibawa ke RSUD Cilincing oleh rekan-rekannya. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan dokter jaga, korban dinyatakan meninggal dunia saat tiba di rumah sakit.

Berdasarkan penyelidikan kepolisian, duel tersebut berawal dari saling ejek antara korban dan pelaku melalui media sosial beberapa hari sebelum duel itu terjadi.

Keduanya kemudian sepakat untuk bertemu dan melakukan duel satu lawan satu di lokasi kejadian.

Unit Reserse Kriminal Polsek Cilincing yang dipimpin Kanit Reskrim bergerak cepat melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial IPS (14) di kawasan Kalibaru, Cilincing.