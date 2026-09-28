Duel Panas Indonesia vs Malaysia, Thom Haye: Semua Tahu Rivalitasnya

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Thom Haye sangat antusias menyambut duel panas tersebut.

Indonesia sukses membuka perjalanan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (25/9).

Kini skuad Garuda bersiap menghadapi Malaysia, Senin (28/9).

Haye mengakui pertandingan melawan Malaysia memiliki daya tarik tersendiri.

Rivalitas panjang kedua negara membuat laga tersebut bukan pertandingan biasa, terlebih bagi pemain yang merasakan langsung atmosfer sepak bola Asia Tenggara.

"Sebagai pesepak bola, pertandingan besar seperti ini selalu dinantikan. Semua orang tahu sejarah dan besarnya rivalitas Indonesia vs Malaysia," ujar Haye dikutip dari situs FIFA.

Pemain berusia 31 tahun itu pun memastikan kemenangan atas Singapura telah memberikan energi positif bagi tim.

Menurutnya, para pemain kini memiliki antusiasme tinggi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.