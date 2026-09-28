Duel Panas Indonesia vs Malaysia, Thom Haye: Semua Tahu Rivalitasnya
jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Thom Haye sangat antusias menyambut duel panas tersebut.
Indonesia sukses membuka perjalanan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (25/9).
Kini skuad Garuda bersiap menghadapi Malaysia, Senin (28/9).
Haye mengakui pertandingan melawan Malaysia memiliki daya tarik tersendiri.
Rivalitas panjang kedua negara membuat laga tersebut bukan pertandingan biasa, terlebih bagi pemain yang merasakan langsung atmosfer sepak bola Asia Tenggara.
"Sebagai pesepak bola, pertandingan besar seperti ini selalu dinantikan. Semua orang tahu sejarah dan besarnya rivalitas Indonesia vs Malaysia," ujar Haye dikutip dari situs FIFA.
Pemain berusia 31 tahun itu pun memastikan kemenangan atas Singapura telah memberikan energi positif bagi tim.
Menurutnya, para pemain kini memiliki antusiasme tinggi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia. Thom Haye mengaku antusias menghadapi laga yang memiliki rivalitas tinggi tersebut.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Babak Pertama Timnas Indonesia vs Malaysia Sama Kuat, Thom Haye Terusir dari Lapangan
- Lihat di Sini Link Live Streaming Timnas Indonesia Vs Malaysia, Gratis
- Cuma Jadi Penonton, Sandy Walsh Doakan Indonesia Jadi Juara FIFA ASEAN Cup 2026
- Erick Thohir Minta Timnas Indonesia Mengalahkan Malaysia, Kalau Gagal?
- Timnas Indonesia vs Malaysia: John Herdman Bicara Satu Kekuatan yang Tak Boleh Hilang
- Timnas Indonesia vs Malaysia: Joey Pelupessy Ungkap Cara Menghadapi Tekanan