Duel Panas Persib Bandung vs Arema FC Berubah Jadwal

Persib bersukacita seusai melahirkan gol. Foto: persib

jpnn.com - Perubahan jadwal terjadi menjelang duel panas antara Persib Bandung menghadapi Arema FC pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26.

Laga yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (24/4/2026), kini tidak lagi berlangsung malam hari.

Jadwal yang semula pukul 19.00 WIB dimajukan menjadi pukul 15.30 WIB.

Perubahan ini tertuang dalam surat edaran resmi bernomor 325/LI-KOM/IV/2026 tertanggal 10 April 2026.

Dokumen tersebut ditandatangani oleh Deputy Director of Competition and Commercial ILeague, Takeyuki Oya.

Penyesuaian dilakukan setelah melalui komunikasi dengan berbagai pihak terkait demi kelancaran penyelenggaraan pertandingan.

Pada duel sebelumnya, Persib mampu mencuri kemenangan dengan skor 2-1 saat bertandang ke markas Arema.

Hasil tersebut tentu menjadi modal penting bagi Maung Bandung.

