Duel Panas Satria Muda vs Pelita Jaya Warnai Semifinal IBL All Indonesian Cup

jpnn.com, CIBINONG - Semifinal IBL All Indonesia menempatkan Satria Muda Bandung berhadapan melawan Pelita Jaya.

Kepastian tersebut didapatkan seusai Satria Muda menjadi juara Grup A seusai mengoleksi empat kemenangan.

Skuad asuhan Youbel Sondakh tercatat tidak terkalahkan dengan menang melawan Borneo Hornbills (74-64), Pacific Caesar Surabaya (83-70), dan Rajawali Medan (76-73).

Pada laga pemungkas, Abraham Damar Grahita dan kolega meraih kemenangan dengan skor 83-75 melawan RANS Simba Bogor.

Adapun Pelita Jaya memastikan diri menjadi runner up Grup B di bawah Dewa United Banten.

Tim asuhan Johannis Winar itu hanya mampu meraih tiga kemenangan saat melawan Kesatria Bengawan Solo (76-52), Hangtuah JG Liem (81-49), dan Satya Wacana Salatiga (72-54).

Adapun satu kekalahan diderita Andakara Prastawa Dhyaksa cum suis saat jumpa Dewa United dengan skor 59-61.

Laga semifinal antara Satria Muda Bandung melawan Pelita Jaya sejatinya kental dengan pertandingan adu gengsi.