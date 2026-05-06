JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Duel Persija vs Persib Batal di GBK, Bojan Hodak Berkomentar Begini

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: persib

jpnn.com - BANDUNG - Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung dalam lanjutan Super League 2025/2026 batal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

I.League memutuskan venue duel sengit bertajuk El Clasico Indonesia itu dilangsungkan di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, dengan mempertimbangkan faktor keamanan bagi kedua belah tim.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengaku tidak mempermasalahkan lokasi pertandingan.

Hanya saja, Hodak lebih suka apabila pertandingan itu dilakukan di kandang lawan selaku tuan rumah.

Menurut Hodak, bermain di rumah lawan berdampak pada atmosfer pertandingan.

Terlebih lagi, pertandingan Persija vs Persib selalu menyedot perhatian banyak pihak.

Rivalitas The Jakmania dengan Bobotoh yang sudah berlangsung sejak lama, menjadi daya tarik dari laga pekan ke-32 BRI Super League 2025/26 ini.

"Bagi saya, saya selalu suka bermain di depan suporter, seperti yang pernah saya katakab bahkan jika itu suporter lawan dan meskipun mereka menghina Anda, tetapi Anda bisa merasakan atmosfer sepak bola," kata Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (6/5).

