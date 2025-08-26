Duel XII Perebutkan Piala Panglima Kopassus, 200 Atlet Siap Tempur

jpnn.com - Bandung Fighter Club (BFC) bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung kembali menggelar ajang tarung bebas tahunan bertajuk Duel XII pada 30 – 31 Agustus 2025.

Event yang digelar di GOR Saparua, Kota Bandung ini makin spesial karena utnuk pertama kalinya memperebutkan Piala Panglima Kopassus untuk kategori fighter terbaik.

Ketua Bandung Fighting Club Edwin Senjaya mengatakan Duel XIII tak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga sebagai upaya mengangkat seni bela diri tradisional pencak silat agar lebih dikenal luas.

"Kami memiliki tujuan untuk memasyarakatkan seni bela diri tarung bebas, terutama mengangkat pencak silat."

"Kami ingin menunjukkan bahwa pencak silat bisa menarik, bisa dipertontonkan, dan ditampilkan dalam seni pertarungan bebas ini," kata Edwin di Bandung, Selasa (26/8).

Menurut Edwin, pencak silat saat ini bahkan sudah menjadi bagian dari latihan wajib di lingkungan TNI dengan sebutan pencak silat militer.

Hal ini sejalan dengan cita-cita Presiden RI, Prabowo Subianto, yang sejak lama ingin melestarikan sekaligus mengembangkan olahraga asli Indonesia tersebut.

Pada Duel XIII, panitia menyiapkan 12 partai profesional yang akan digelar pada Minggu malam, terdiri dari 5 nomor MMA profesional dan 7 nomor pencak silat bebas profesional. Atlet dari berbagai daerah dan sasana akan turut serta memeriahkan pertarungan ini.