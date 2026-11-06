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Duet Bawakan Anganku Anganmu, Isyana Sarasvati Ungkap Dukungan Raisa di Awal Karier

Duet Bawakan Anganku Anganmu, Isyana Sarasvati Ungkap Dukungan Raisa di Awal Karier
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Duet Bawakan Anganku Anganmu, Isyana Sarasvati Ungkap Dukungan Raisa di Awal Karier

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa kembali berduet di atas panggung dengan Isyana Sarasvati membawakan lagu Anganku Anganmu.

Momen manis itu hadir lewat konser Raisa bertajuk Handmade Night yang digelar di Graha Bakti Budaya TIM, Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (5/11) malam.

Sorak sorai antusias dari penonton terdengar begitu Isyana Sarasvati hadir di atas panggung, berduet dengan Raisa.

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Seusai penampilan mereka, Isyana mengucapkan terima kasih kepada penyanyi 36 tahun tersebut.

Dia bahkan sempat terlihat sentimental tatkala menyampaikan rasa terima kasihnya kepada temannya tersebut.

"Kalau dari aku sebenarnya satu, aku pengin berterima kasih banget buat kamu, Ca. Tepuk tangan dulu buat Yaya," ujar Isyana Sarasvati di Graha Bakti Budaya TIM, Jakarta Pusat, Kamis malam.

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"Tapi benaran, Yaya itu adalah salah satu orang yang di awal karierku, lu jangan ngeliatin gue. Gue pengin nangis," lanjutnya dengan suara bergetar.

Sontak saja para penonton tampak gemas melihat interaksi kedua penyanyi tanah air tersebut.

Penyanyi Raisa kembali berduet di atas panggung dengan Isyana Sarasvati membawakan lagu Anganku Anganmu.

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