Duet Dadakan Siti Nurhaliza dan Afgan di Panggung Pestapora Bikin Penonton Gemas

jpnn.com, JAKARTA - Diva pop ternama asal Malaysia, Dato' Siti Nurhaliza memukau penonton Pestapora 2025 pada Minggu (7/9) dengan penampilannya.

Dalam penampilannya, Siti Nurhaliza membawakan sejumlah lagu hits yang telah membesarkan namanya, termasuk salah satu lagu yang sangat populer di Indonesia, Bukan Cinta Biasa.

Namun, ada momen spesial yang membuat penampilan Siti Nurhaliza semakin istimewa dan tak terlupakan bagi para penonton yang hadir di Pestapora 2025.

Di tengah lagu Bukan Cinta Biasa, Siti Nurhaliza tiba-tiba menyapa penyanyi solo pria ternama Indonesia, Afgan, yang ternyata sedang menonton penampilannya dari area media pit.

Tanpa diduga, Siti Nurhaliza melontarkan ajakan spontan kepada Afgan untuk naik ke atas panggung dan bernyanyi bersamanya.

"Ayo, Afgan," seru Siti Nurhaliza seraya mengulurkan tangan dari atas panggung, yang disambut riuh sorak sorai dan rasa gemas dari penonton.

Afgan, yang tampak terkejut, tetapi antusias, tak menolak ajakan tersebut dan langsung bergegas naik ke atas panggung untuk memenuhi permintaan Siti Nurhaliza.

Tanpa persiapan, Afgan langsung menerima mikrofon dan mulai menyanyikan bagian reff lagu Bukan Cinta Biasa bersama dengan Siti Nurhaliza.