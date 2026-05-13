Dugaan AKP Deky Jonathan Sasiang Terlibat Narkoba Diusut Bareskrim Polri

jpnn.com - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengusut dugaan keterlibatan seorang eks anggota Polres Kutai Barat dengan seorang bandar narkoba bernama Ishak.

Oknum polisi tersebut merupakan mantan Kasat Reserse Narkoba Polres Kutai Barat AKP Deky Jonathan Sasiang.

Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menyebut pengusutan itu berkaitan dengan kasus dugaan peredaran narkoba di Kutai Barat, Kalimantan Timur, yang saat ini pengusutannya diambil alih Bareskrim.

"Penyidik mendapatkan fakta baru terkait dugaan keterlibatan mantan Kasat Reserse Narkoba Polres Kutai Barat AKP Deky Jonathan Sasiang dalam operasional bisnis peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Ishak dan kawan-kawan,” ucapnya.

Namun, terkait detail kasus ini, Brigjen Eko belum bisa mengungkapkannya.

“Untuk lebih lengkapnya akan dirilis lebih lanjut,” ujarnya.(ant/jpnn)