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Dugaan Bullying di SMPN 10 Tangsel, 27 Siswi Terlibat Insiden Minuman Racikan

Dugaan Bullying di SMPN 10 Tangsel, 27 Siswi Terlibat Insiden Minuman Racikan
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Ilustrasi Stop Bullying. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Dugaan perundungan atau bullying yang melibatkan 27 siswi SMPN 10 Tangerang Selatan (Tangsel) terungkap setelah sejumlah pelajar dilaporkan sakit usai mengonsumsi minuman racikan.

Kepala SMPN 10 Tangsel Kunardi mengatakan peristiwa itu terjadi di sebuah warung kopi di Jalan WR Supratman, Rengas, Ciputat Timur, pada Jumat (9/10) malam.

Berdasarkan penelusuran sekolah, para siswi tersebut berasal dari kelompok pertemanan yang menamakan diri geng The Ladies.

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Kelompok itu terdiri dari siswi kelas 8 dan kelas 9. Mereka diketahui telah merencanakan pertemuan tersebut sejak sepekan sebelumnya.

"Mereka sudah janjian seminggu sebelumnya, mau kumpul di sebuah tempat warkop. Kemudian mereka mau mengadakan game seru-seruan," kata Kunardi, Senin (26/10).

Namun, kegiatan yang awalnya dimaksudkan untuk bersenang-senang itu justru berujung pada insiden yang membahayakan para pelajar.

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Sejumlah siswi diduga dipaksa meminum cairan racikan yang disiapkan oleh teman mereka.

"Secara sudut pandang saya sebagai orang dewasa, memang itu sudah melampaui batas dan membahayakan," ujarnya.

Dugaan perundungan atau bullying yang melibatkan 27 siswi SMPN 10 Tangsel terungkap setelah sejumlah pelajar sakit seusai mengonsumsi minuman racikan.

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