Dugaan Kasus Judol di Rumah Dinas TNI, Legislator Minta Pengusutan Sesuai Aturan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan setiap dugaan pelanggaran hukum, baik yang melibatkan unsur militer atau sipil, harus ditangani secara profesional sesuai perundang-undangan.

Hal demikian terkait dugaan penggunaan rumah dinas oknum TNI di Cijantung, Jakarta Timur untuk aktivitas judi online (judol).

“Baik yang melibatkan unsur sipil maupun militer, semuanya harus dilakukan tindakan sesuai aturan perundang-undangan,” ujar Kang TB sapaan TB Hasanuddin kepada awak media, Kamis (8/10).

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Legislator fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan Polisi Militer (POM) bisa terjun mengusut ketika diduga personel militer terlibat dalam aktivitas judol di rumah dinas TNI.

“Kalau itu militer, silakan diproses melalui POM TNI. Kalau itu sipil, maka diproses sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Sementara itu, lanjut Kang TB, kepolisian bisa terjun mengusut dugaan keterlibatan pihak sipil dari aktivitas judol di rumah dinas TNI.

"Apabila melibatkan unsur bersama-sama antara sipil dan militer maka dilakukan melalui mekanisme koneksitas,” ujar eks Sesmilpres itu.

Kang TB menekankan setiap bentuk penyalahgunaan fasilitas maupun pelanggaran hukum harus mendapatkan penanganan sesuai mekanisme yang telah diatur.