Dugaan Korupsi, AKBP Edy Herwiyanto Wali Kota Kediri Diperiksa Propam

jpnn.com, JAKARTA - Mabes Polri mengatakan mantan Kabag Wassidik Ditres Ditres PPA-PPO Polda Jatim AKBP Edy Herwiyanto tengah diperiksa Divisi Propam terkait dugaan korupsi.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan tak ada impunitas bagi anggota yang terbukti bersalah.

“Secara prinsip, personel yang kemudian terbukti tidak ada impunitas, tidak ada perlakuan yang istimewa. Sekarang sedang dalam perjalanan pemeriksaan di Divisi Propam,” kata Isir di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin.

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Isir mengatakan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto telah berkomitmen akan menindak tegas anggota kepolisian yang terlibat dugaan korupsi.

Terkait detail pemeriksaan, dia tidak membeberkannya dan memastikan akan menyampaikan perkembangan pemeriksaan ke depan.

“Kami akan tetap update sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada kawan-kawan, kepada masyarakat Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Polda Jatim membenarkan pencopotan AKBP Edy Herwiyanto, yang merupakan ayah Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, dari jabatan setelah menjalani pemeriksaan Divisi Propam Mabes Polri.

Kepala Bidhumas Polda Jatim Kombes Pol. Jules Abraham Abast mengatakan Pencopotan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolda Jawa Timur Nomor ST/1271/X/KEP/2026 tertanggal 29 Oktober 2026.