Dugaan Korupsi Fasilitas Pembiayaan LPEI, KPK Panggil Mantan Direktur Pelaksana IV

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak terkait dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Senin (26/10).

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Pihak yang diperiksa adalah Arief Setiawan, Direktur Pelaksana IV LPEI periode 2014–2018.

KPK menetapkan lima tersangka dalam perkara ini pada 3 Maret 2025, yakni dua orang dari LPEI dan tiga orang dari pihak debitur PT Petro Energy. Dua tersangka dari LPEI adalah Direktur Pelaksana I Dwi Wahyudi dan Direktur Pelaksana IV Arif Setiawan. KPK juga menetapkan Hendarto sebagai tersangka pada 28 Agustus 2025.

Menurut penyidik, para direksi LPEI mengetahui rasio lancar PT Petro Energy di bawah 1 dan tidak memeriksa agunan yang diajukan. KPK juga menyebut perusahaan itu menggunakan kontrak palsu untuk mengajukan kredit. KPK menyebut ada 15 debitur penerima fasilitas kredit LPEI dalam perkara ini, dengan dugaan kerugian negara lebih dari Rp11 triliun. (tan/jpnn)