Dugaan Perundungan Mahasiswa Telkom University Bandung, Pihak Kampus Buka Suara

jpnn.com - Aksi dugaan perundungan antarmahasiswa terjadi di lingkungan Telkom University, Bandung.

Aksi tersebut viral di media sosial setelah video yang memperlihatkan seorang mahasiswa mengancam temannya menggunakan pengharum ruangan yang disemprotkan sambil disulut api.

Dalam video yang beredar, seorang mahasiswa tampak tanpa mengenakan pakaian mengancam temannya dengan menyemprotkan pengharum ruangan yang dipantik menggunakan korek api ke arah wajah korban.

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Peristiwa tersebut diduga terjadi di asrama mahasiswa Telkom University.

Head of Secretary and Public Relation Telkom University Roosdiana Noor Rochmah membenarkan adanya kejadian tersebut.

Pihak kampus saat ini tengah mendalami dugaan aksi perundungan itu.

"Telkom University (Tel-U) menanggapi serius dugaan perundungan yang terjadi di lingkungan kampus dan menjadi perhatian publik. Telkom University memahami keprihatinan yang muncul atas peristiwa tersebut serta menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh mahasiswa merupakan prioritas institusi," kata Roosdiana dalam keterangannya, Minggu (11/10).

Ia menyebut Direktorat Kemahasiswaan, Karier, dan Alumni bersama Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) tengah melakukan penanganan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.