Duh, Inara Rusli Dilaporkan Atas Dugaan Perselingkuhan dan Perzinahan

Selebritas Inara Rusli. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Seorang perempuan bernama Wardatina Mawa melaporkan artis berinisial IR, yang diduga Inara Rusli.

IR dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan dengan suami Wardantina Mawa, Insanul Fahmi.

Keduanya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan.

Saat melaporkan, Wardatina Mawa turut menyertakan barang bukti berupa rekaman CCTV.

"Buktinya ada CCTV, CCTV terkait hubungan mereka," ujar Wardatina Mawa melalui kanal Intens Investigasi di YouTube, dikutip Senin (24/11).

Akan tetapi, dia enggan menjelaskan dengan detail mengenai rekaman CCTV yang dijadikan barang bukti tersebut.

Wardatina hanya menyebut, rekaman CCTV itu diambil dari sebuah lokasi di Jakarta.

"Di Jakarta. Oh mohon maaf (kalau detailnya) nanti," tuturnya.

Seorang perempuan bernama Wardatina Mawa melaporkan suaminya, Insanul Fahmi dan artis berinisial IR, yang diduga Inara Rusli.

