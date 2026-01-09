menu
Duh, Inara Rusli Mengaku Kesulitan Bertemu Wardatina Mawa

Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Inara Rusli mengaku kesulitan berkomunikasi dengan Wardatina Mawa.

Padahal, kata Inara, dia ingin meredakan konflik dengan istri pertama suaminya, Insanul Fahmi.

Kondisi itu membuatnya tak bisa menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Mawa.

"Mau ketemu enggak bisa dan sampai hari ini enggak bisa ketemu," ujar Inara dalam kanal Denny Sumargo di YouTube, Jumat (9/1).

Mantan istri Virgoun, itu menambahkan, "Kalau memang mereka mau cari solusi, harusnya kami duduk bertiga."

Inara pun mengaku sedih karena merasa suaminya tidak mengambil sikap tegas untuk menyelesaikan persoalan dengan Mawa.

"Terus kenapa aku sekarang malah dihadirkan ketika mereka belum menyelesaikan konflik mereka?" katanya.

Dia pun merasa berada di posisi sulit karena tak berdaya meredakan pertikaian yang sebetulnya bukan dipicu olehnya.

Inara Rusli mengaku sulit meminta maaf kepada istri pertama suaminya karena akses komunikasi ditutup.

