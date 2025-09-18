menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Duh, Konsistensi Pebulu Tangkis Indonesia Masih Naik Turun di China Masters 2025

Duh, Konsistensi Pebulu Tangkis Indonesia Masih Naik Turun di China Masters 2025

Duh, Konsistensi Pebulu Tangkis Indonesia Masih Naik Turun di China Masters 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pebulu tangkis Anthony Sinisuka Ginting saat berlaga pada ajang China Masters 2025 di Shenzhen Arena, Shenzhen, Rabu (17/9). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Perlahan wakil Indonesia pada ajang China Masters 2025 mulai berguguran pada babak 32 besar.

Dalam laga yang digelar di Shenzhen Arena, Shenzhen, Rabu (17/9) tunggal putra Pelatnas Cipayung yaitu Anthony Sinisuka Ginting dan Alwi Farhan terhenti.?

Ginting harus mengakui keunggulan wakil Malaysia, Leong Jun Hao dengan skor 19-21, 21-5, 10-21.

Baca Juga:

Adapun Alwi Farhan tidak mampu membendung perlawanan tunggal putra tuan rumah, Li Shi Feng straight game 16-21, 9-21.

Dari sektor ganda putri, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari masih belum bersinar.

Pasangan yang memulai debut di Hong Kong Open 2025 itu harus mengakui keunggulan ganda putri Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan lewat pertarungan rubber game 22-20, 16-21, 20-22.

Baca Juga:

Anomali terjadi saat Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil berlaga pada turnamen BWF Super 750.

Setelah jadi semifinalis pada Hong Kong Open 2025, pasangan juara Vietnam Open 2024 itu terhenti di babak pertama dari ganda campuran Malaysia, Hoo Pang Ron/Cheng Su Yin dua gim langsung 6-21, 14-21.

Perlahan wakil Indonesia pada ajang China Masters 2025 mulai berguguran pada babak 32 besar, Rabu (17/9).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI