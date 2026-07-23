Duh! Mariano Peralta Gagal Tampil di Laga Pembuka Piala Presiden

jpnn.com, BANDUNG - Pemain baru Persib, Mariano Peralta terancam batal tampil di laga pembuka Piala Presiden 2026.

Peralta dikabarkan belum tiba di Bandung dan baru akan tiba pada pekan depan.

Informasi disampaikan oleh Komisaris PT. Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar, yang sebelumnya memastikan Peralta tiba di Bandung pada Kamis (23/7).

Umuh mengatakan eks penggawa Borneo FC itu masih harus menyelesaikan proses administrasi kepindahannya ke Bandung.

Hijrah dari Pulau Kalimantan ke Jawa, Peralta perlu melakukan persiapan yang matang.

"Enggak jadi besok (ke Bandung), dia (mengurus) administrasi masih belum selesai surat-suratnya," kata Haji Umuh saat dikonfirmasi.

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Haji Umuh mengungkapkan rencananya pemain asal Argentina itu bakal tiba di Bandung, pekan depan.

Artinya, Peralta gagal tampil di laga perdana turnamen pramusim Persib melawan Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, pada Sabtu (25/7).