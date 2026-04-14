Duh, Tamara Bleszynski Tak Berdiri di Pelaminan Teuku Rassya, Ada Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran Tamara Bleszynski dalam resepsi pernikahan putranya, Teuku Rassya, menjadi sorotan publik.

Bukan tanpa alasan, Tamara terlihat tidak mengenakan busana seragam keluarga dan justru tampil layaknya tamu undangan.

Resepsi internasional yang digelar usai akad nikah Rassya dengan Cleantha Islan itu dihadiri sejumlah kerabat dan rekan artis.

Di tengah suasana tersebut, penampilan Tamara mencuri perhatian karena berbeda dari keluarga inti lainnya.

Dalam sejumlah foto yang beredar di media sosial, Tamara hadir bersama putra bungsunya, Kenzou.

Keduanya kompak mengenakan busana formal bernuansa hitam yang terkesan simpel.

Berbeda dengan keluarga pengantin yang umumnya tampil seragam, Tamara memilih gaya sendiri.

Dia mengenakan dress selutut dengan potongan fit body tanpa mengikuti tema busana keluarga di pelaminan.