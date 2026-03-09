Duit 16 Triliun Bakal Dikucurkan Membangun Rusun di Meikarta
jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyiapkan anggaran Rp 16 triliun untuk pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Pihak swasta memberikan lahan 30 hektare kepada pemerintah, yang direncanakan untuk pembangunan 140 ribu rusun subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Bangunan totalnya menjadi 18 tower. Itu perhitungannya kalau jadi dengan 32 lantai, kurang lebih rentangnya antara Rp 14-Rp 16 triliun,” kata CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani dikutip Senin (9/3).
Rosan menyatakan Danantara Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan hunian vertikal itu, mengingat proyek ini mendukung target Program 3 Juta Rumah.
Proyek itu juga diyakini mampu membantu mengatasi permintaan dan penawaran perumahan.
Dalam proses pembangunan proyek itu, Danantara Indonesia bakal melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait hingga berkolaborasi dengan kontraktor swasta.
“Kami akan berkolaborasi. Jadi, itu peran Danantara dalam proyek ini,” ujarnya.
Terpisah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menambahkan pembangunan rusun subsidi ini untuk mengatasi keterbatasan lahan hunian di wilayah perkotaan.
Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyiapkan anggaran Rp 16 triliun untuk pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jabar
