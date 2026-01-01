Dukcapil Kemendagri: Data Kependudukan Digital Kunci Bansos Tepat Sasaran
jpnn.com, TARAKAN - Digitalisasi data kependudukan terus diperkuat pemerintah untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) agar semakin tepat sasaran.
Upaya tersebut menjadi bagian dari kegiatan pelayanan jemput bola, verifikasi kependudukan, serta sosialisasi perluasan digitalisasi perlindungan sosial di Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
Wakil Ketua Tim Identitas Penduduk pada Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri Sesario Fernandes mengatakan akurasi dan kemutakhiran data kependudukan menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Tujuan kegiatan ini tak lain untuk memastikan bantuan sosial benar-benar sampai ke tangan yang berhak, bukan sekadar mereka yang namanya tercatat di sistem,” ujar Sesario.
Menurut Sesario, terdapat dua persoalan mendasar yang perlu diatasi dalam penyaluran bantuan sosial, yakni inclusion error dan exclusion error.
Inclusion error terjadi ketika warga yang sebenarnya mampu masih menerima bantuan, sedangkan exclusion error terjadi ketika warga yang membutuhkan justru tidak terdaftar sebagai penerima.
Karena itu, pemutakhiran data harus dilakukan secara berkelanjutan mengikuti perubahan kondisi masyarakat.
“Kalau ada warga yang meninggal, pindah domisili, atau kondisi ekonominya berubah, data itu harus diperbarui saat itu juga. Jangan menunggu, karena status desil warga ikut berubah begitu kondisinya berubah,” kata Sesario.
Digitalisasi data kependudukan terus diperkuat pemerintah untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) agar semakin tepat sasaran
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kemendagri Dorong Sistem Politik Inklusif bagi Generasi Muda
- BSKDN Kemendagri Dorong Kinerja Daerah lewat Apresiasi Pemda Berprestasi Batch II
- HNW Minta Pemerintah Evaluasi Sistem Desil Cegah Bansos Tidak Tepat Sasaran
- Menjangkau Pelosok Waerii: Misi 3 Hari Pemulihan Dokumen Warga Pascagempa Manggarai
- Digitalisasi Data Dukcapil Diharapkan Menekan Kesalahan Penyaluran Bansos di Palu
- Direktorat PIAK: Mengubah Catatan Menjadi Data yang Bekerja untuk Rakyat