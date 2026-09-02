Dukcapil Melayani Penerbitan Dokumen Kependudukan Warga Desa Adat Sade

jpnn.com - LOMBOK TENGAH – Rumah-rumah di Desa Adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), ludes terbakar pada Sabtu malam, 22 Agustus 2026.

Akibat kebakaran besar yang melanda Desa Adat Sade, semua barang berharga milik warga tidak ada yang bisa diselamatkan.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, sejumlah bangunan rumah Adat Sade yang terbuat dari bambu, kayu, dan ilalang itu habis terbakar.

Baca Juga: Info Terbaru Penanganan Kebakaran Rumah Adat Sade di Lombok Tengah

Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Provinsi NTB, sebelum kebakaran. Foto: Sam/dok.JPNN.com

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Tengah telah membuka layanan penerbitan administrasi kependudukan (Adminduk) bagi warga yang terdampak kebakaran di kampung Adat Sade Desa Rambitan Kecamatan Pujut.

"Tim kami telah turun membuka pelayanan untuk menerbitkan kembali dokumen adminduk yang terbakar, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan akte kelahiran bagi warga yang terdampak bencana tersebut," kata Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah Alpian Muntahar di Lombok Tengah, Rabu (2/9).

Dia mengatakan pelayanan adminduk secara langsung tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang terdampak, sehingga pihaknya menurunkan petugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.