Dukung 1.000 HPK, MY BABY Luncurkan Gerakan 'SATU HATI' untuk Edukasi Pijat Bayi di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - MY BABY meluncurkan program edukasi nasional yang berfokus pada pentingnya manfaat pijat bayi secara ilmiah untuk memperkaya edukasi pencegahan stunting dan gangguan tumbuh kembang di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Langkah edukasi yang diinisiasi oleh MY BABY ini sejalan dengan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menekankan pentingnya pemantauan rutin pertumbuhan balita.

Selama ini, pemahaman masyarakat dinilai masih berfokus pada asupan gizi, sementara stimulasi fisik seperti pijat bayi masih sering terabaikan.

Periode emas tumbuh kembang anak atau 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan landasan krusial bagi masa depan generasi penerus bangsa.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pemantauan rutin pertumbuhan balita di Posyandu sangat penting guna mendeteksi secara dini potensi gangguan tumbuh kembang maupun stunting.

Di sisi lain, edukasi kesehatan anak di masyarakat selama ini masih cenderung berfokus pada asupan gizi, sementara pemahaman tentang pentingnya stimulasi sentuhan harian seperti pijat bayi masih relatif rendah.

Padahal, menurut publikasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), stimulasi pijat bayi terbukti secara ilmiah mampu merangsang penyerapan nutrisi agar lebih efisien, sekaligus merangsang perkembangan motorik, meningkatkan kualitas tidur, hingga mempererat ikatan emosional antara ibu dan anak.

Namun, tantangan di lapangan menunjukkan bahwa banyak ibu yang masih membutuhkan panduan tepercaya, edukasi seputar perawatan Si Kecil, serta dukungan lingkungan agar semakin percaya diri dalam memberikan perawatan terbaik bagi Si Kecil.