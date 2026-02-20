Dukung Akses Pendidikan, PSI Salurkan Bantuan Gajah Pintar di Bogor

jpnn.com, BOGOR - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui program bantuan pendidikan Gajah Pintar yang disalurkan kepada pelajar di wilayah Bogor, Jawa Barat.

Program Gajah Pintar merupakan inisiatif bantuan pendidikan berupa perlengkapan sekolah dan dukungan biaya pendidikan.

Kegiatan penyaluran bantuan ini dilaksanakan di kantor DPD PSI Kota Bogor dan dihadiri oleh Ketua DPP PSI Melky Jakhin Pangemanan, Wakil Bendahara Umum DPP PSI Farhana Nabila Hanifah, pengurus dan anggota DPRD Bogor.

Ketua DPP PSI Bidang Pembinaan Fraksi dan Anggota Legislatif Melky Jakhin Pangemanan menyampaikan bahwa pendidikan merupakan jembatan emas menuju masa depan bangsa yang gemilang dan berdaya saing.

Melalui program Gajah Pintar, PSI ingin memastikan bahwa anak-anak di Bogor memiliki akses yang lebih baik terhadap sarana belajar yang layak dan dukungan moral untuk terus berprestasi.

“PSI percaya setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi. Program Gajah Pintar ini adalah wujud nyata kepedulian PSI terhadap generasi penerus bangsa. Ketum kami Mas Kaesang mengingatkan untuk terus hadir dan kerja buat rakyat,” ujar Melky dalam sambutannya.

Selain pemberian bantuan, kegiatan ini juga diisi dengan sesi motivasi belajar dan dialog interaktif bersama siswa dan orang tua.

PSI berharap program ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mendorong semangat belajar dan kepercayaan diri para siswa dalam meraih cita-cita mereka.